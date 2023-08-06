Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar Terpuruk di Liga 1 2023-2024, Bernardo Tavares Bakal Rombak Taktik?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |19:00 WIB
PSM Makassar Terpuruk di Liga 1 2023-2024, Bernardo Tavares Bakal Rombak Taktik?
Bernardo Tavares beri indikasi rombak susunan pemain PSM Makassar (Foto: Twitter/psm_makassar)
PSM Makassar terpuruk di Liga 1 2023-2024, Bernardo Tavares beri indikasi bakal rombak taktik. Perubahan tersebut bisa terjadi di laga berikutnya kontra Persita Tangerang.

PSM Makassar mengawali musim dengan predikat juara bertahan. Namun, tim berjuluk Juku Eja ini hanya mampu menikmati dua kemenangan dari enam laga pembuka musim ini. Terbaru, mereka dipermalukan Persik Kediri 1-2 pada Kamis (3/8/2023) lalu yang membuat mereka terkapar di peringkat kesembilan klasemen pada saat ini.

PSM Makassar

Jika kembali gagal meraih poin di laga selanjutnya, maka perjalanan PSM mempertahankan gelar juara akan menjadi sangat terjal. Adapun lawan berikutnya yang akan dihadapi PSM adalah Persita Tangerang, berlangsung di Indomilk Arena, Tangerang, Senin (7/8/2023).

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu bukanlah lawan yang mudah, mengingat kini berada di peringkat keenam. Persija Jakarta juga pernah menjadi korban keganasan Persita yang mengalahkan tim asuhan Thomas Doll itu dengan skor 1-0 di pekan keempat.

Menanggapi hal itu, Bernardo Tavares memberi sinyal hendak merombak taktik. Sebab bukan tak mungkin tim-tim lain sudah paham betul strategi racikannya.

"Dua laga yang kami jalani dan berakibat kekalahan, kami menciptakan lebih banyak peluang tapi masalahnya ada dalam akurasi," kata Tavares dilansir lamam resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (6/4/2023).

"Kita memiliki banyak peluang dan tak bisa mencetak gol. Ada banyak cara untuk memenangi pertandingan, yakni penguasaan bola dan gaya lain," paparnya.

Tavares mengaku tak kebingunan untuk mengubah gaya bermainnya. Sebab, dirinya sudah sering mengubah gaya bermain selama menukangi PSM Makassar.

"Saya rasa kami harus bermain dengan cara ini atau lainnya. Karena karakteristik para pemain kami seperti ini, selain itu kadang kami tak bisa memainkan penguasaan bola karena kondisi lapangan yang berbeda," tutur Tavares.

