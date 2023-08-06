Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hanya Kenal Fernando Rodriguez, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Akui Buta Kekuatan Persis Solo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |17:10 WIB
Hanya Kenal Fernando Rodriguez, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Akui Buta Kekuatan Persis Solo
Bojan Hodak mempelajari Persis Solo yang akan jadi lawan Persib Bandung berikutnya (Foto: Liga Indonesia Baru)
A
A
A

HANYA kenal Fernando Rodriguez, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akui buta kekuatan Persis Solo. Oleh karena itu, dia akan menonton video Persis Solo untuk mengenali kekuatan tim berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut.

Maung Bandung – julukan Persib – akan melanjutkan kiprahnya dengan melawat ke Stadion Manahan, Solo. Laga pekan ketujuh Liga 1 2023-2024 tersebut akan digelar pada Selasa (8/8/2023) mendatang.

Fernando Rodriguez

Bojan Hodak mengatakan bahwa dirinya mengendali Fernando Rodriguez dari skuad Persis Solo. Sebab, pemain asal Spanyol tersebut pernah membela klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Tazim (JDT) sebelumnya. Sehingga, Bojan sudah pernah mengetahui kualitasnya.

"Saya tahu beberapa pemain yang bermain di sana, seperti (Fernando) Rodriguez yang pernah bermain di Malaysia sebelumnya. Jadi, untuk melawan Persis Solo, memang saya hanya tahu penyerangnya saja, untuk hal lainnya," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (6/8/2023).

Namun, pelatih asal Kroasia itu akan berusaha mempelajari kekuatan Persis Solo melalui cuplikan video. Sebab, tentunya, dia ingin mempersembahkan kemenangan perdana kepada Persib Bandung.

Telusuri berita bola lainnya
