LIGA INDONESIA

Oliver Bias Ogah Sembarangan Cicipi Makanan Indonesia: Takut Sakit Perut!

Ilham Sigit Pratama-Minggu, 06 Agustus 2023 |07:12 WIB
Oliver Bias Ogah Sembarangan Cicipi Makanan Indonesia: Takut Sakit Perut!
Oliver Bias takut sakit perut cicipi makanan Indonesia/Foto: Twitter Persija
PEMAIN asing anyar Persija Jakarta, Oliver Bias enggan sembarangan mencicipi makanan Indonesia. Ia beralasan takut sakit perut dan mengganggu performa di lapangan jika salah menyantap makanan.

Bias menjadi pemain asing terakhir Persija yang didatangkan pada bursa transfer pramusim Liga 1 2023-2024. Ya, Macan Kemayoran hanya menggunakan empat pemain asing.

 Oliver Bias

Bias pun sudah mencatatkan debut perdana bersama Persija. Sang pelatih, Thomas Doll memberi debut perdana saat Persija menang 3-1 atas PSS Sleman pada pekan keenam Liga 1 2023-2024 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (4/7/2023) lalu.

Sebagai pemain yang belum pernah berkarier di Indonesia, Bias pun tertarik mencicipi makanan khas nusantara. Namun dirinya akan berhati-hati dan tidak ingin salah makan.

“Saya belum mencoba banyak makanan di Indonesia, tetapi saya akan melakukannya (mencicipi makanan Indonesia), tentu saya juga akan berhati-hati,” kata Bias kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Persija Store, Jakarta beberapa waktu silam.

Bukan rahasia lagi bahwa makanan di Indonesia kerap didominasi cita rasa pedas. Sementara lidah orang Eropa umumnya tidak cocok dengan cita rasa pedas penuh rempah khas tanah air.

