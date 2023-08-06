Takluk 0 - 4 dari Barito Putera, Pelatih Arema FC Akui Mental Pemain Terdampak Hasil Buruk Sebelumnya

AREMA FC kian terpuruk di dasar klasemen usai dibantai 0 - 4 atas Barito Putera di lanjutan Liga 1 musim 2023 - 2024. Joko Susilo pun angkat suara atas hasil buruk itu.

Joko Susilo menuturkan, dirinya menjadi orang yang paling bertanggungjawab atas kekalahan keempat yang diderita Arema FC. Ia menegaskan tak ingin menyalahkan tim dan anak asuhnya secara keseluruhan.

"Kami tidak mau menyalahkan siapapun karena semua ini adalah tanggungjawab pelatih. Dan saya tanggung jawab dengan kekalahan ini," kata Joko Susilo seusai pertandingan pada Sabtu malam (4/8/2023) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Pelatih yang akrab disapa Getuk ini berujar mental pemainnya diakui belum sepenuhnya pulih. Namun diakui ada banyak faktor yang mempengaruhi mental pemainnya belum juga bangkit.

BACA JUGA:

"Masalah mental kemarin sudah kita sampaikan soal eksternal dan internal. Secara eksternal kami sudah berusaha, tapi semua kembali pada internal pemain," ujarnya.

Meski demikian, ia menyatakan telah maksimal memberikan motivasi dari sisi eksternal pemainnya. Tetapi pelatih berusia 52 tahun mengakui situasi yang dihadapi timnya tak mudah, dengan belum sama sekali meraih kemenangan di lima laga sebelumnya.

"Kalau ini dijadikan masalah, bagaimanapun kami memberi motivasi maka tidak akan berdampak. Jadi saya tekankan pemain haris bisa mengatasi ini sendiri. Memang situasi tidak mudah, tapi kembali lagi, tidak ada alasan untuk semua itu. Karena kita seperti ini situasinya," beber pelatih kelahiran Cepu, Jawa Tengah ini.

Kini ia fokus untuk mempersiapkan timnya menjalani laga tandang ke Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS Semarang. Salah satu yang menjadi perhatian Getuk adalah pemulihan fisik pemain secepatnya.