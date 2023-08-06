Advertisement
Moncer di Liga 1 2023-2024, Yandi Sofyan Berharap Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |05:38 WIB
Yandi Sofyan kala membela Persikabo 1973. (Foto: Persikabo 1973)
YANDI Sofyan berharap dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Harapan itu muncul usai Yandi Sofyan tampil moncer di Liga 1 2023-2024 bersama Persikabo 1973.

Ya, Yandi Sofyan tampil gemilang di Liga 1 2023-2024. Dia sudah membukukan 3 gol dari 5 pertandingan yang dilakoni di Liga 1 musim ini.

Berkat kontribusinya, Persikabo 1973 kini sudah meraup 8 poin. Dari 6 laga yang telah dijalani, Persikabo 1973 meraih 2 kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Tak hanya itu, Yandi pun menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Dia kini terpaut 4 gol dengan pemain asing Arema FC, yakni Gustavo, yang memimpin daftar top skor.

Dengan pencapaian manis ini, Yandi Sofyan pun berharap bisa kembali mendapat panggilan untuk membela Timnas Indonesia. Harapan itu disampaikannya, meski usia Yandi Sofyan sudah tak muda lagi. Kini, dia sudah menginjak usia 31 tahun.

"Mau di usia berapa pun, selama berusaha dan ada keinginan, saya kira tidak salahnya berharap masuk timnas lagi," ujar Yandi, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (6/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
