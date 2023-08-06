Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kena Bantai Barito Putera 0-4, Bek Arema FC: Semua Sudah Bekerja Keras

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |04:26 WIB
Kena Bantai Barito Putera 0-4, Bek Arema FC: Semua Sudah Bekerja Keras
Laga Arema FC vs Barito Putera. (Foto: Barito Putera)
A
A
A

BEK Arema FC, Bayu Aji, berkomentar soal hasil memilukan kala melawan Madura United di pekan ke-6 Liga 1 2023-2024. Mendapati timnya harus mendapat kekalahan dengan skor telak 0-4, Bayu Aji menyebut bahwa Arema FC sebenarnya sudah bekerja keras.

Ya, pil pahit harus ditelan Arema FC kala melawan Barito Putera di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu 5 Agustus 2023 sore WIB. Mereka kena bantai 0-4.

Arema FC vs Barito Putera

Empat gol Barito Putera diciptakan oleh Gustavo Tocantins menit 13 dan 38, serta Murilo Otavio menit 23 dan 72. Sementara Arema, mereka tak bisa membalas dengan satu pun gol.

"Ya, semua sudah bekerja keras untuk pertandingan sore ini,” ujar Bayu Aji usai laga, dikutip Minggu (6/8/2023).

Halaman:
1 2
      
