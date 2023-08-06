Bojan Hodak Kritik Penampilan Debut Levy Madinda Usai Persib Bandung Gagal Menang atas Bali United

KLUB raksasa Liga 1, Persib Bandung, mendapat sorotan usai hanya bermain imbang 0-0 dengan Bali United di pekan keenam Liga 1 2023-2024, Kamis 3 Agustus 2023 malam WIB. Persib Bandung awalnya diunggulkan karena bermain di kandang sendiri, yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Atas hasil imbang ini, posisi Persib Bandung di klasemen Liga 1 2023-2024 masih mengecewakan para Bobotoh. Hingga pekan keenam, skuad asuhan Bojan Hodak tertahan di posisi 13 dengan tujuh angka.

Kelar pertandingan, Bojan Hodak mengeluarkan pernyataan yang menjadi sorotan. Ia mengkritik pemain anyar Persib Bandung yang sejatinya baru menjalani debut, Levy Madinda.

“Khususnya Madinda, ia masih belum terlalu paham dengan permainan tim dan masih butuh latihan. Tapi, dari hasil latihan, pertahanan kami terlihat sangat bagus," jelas Bojan Hodak.