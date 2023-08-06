Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Kritik Penampilan Debut Levy Madinda Usai Persib Bandung Gagal Menang atas Bali United

Hafid Fuad , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |04:10 WIB
Bojan Hodak Kritik Penampilan Debut Levy Madinda Usai Persib Bandung Gagal Menang atas Bali United
Levy Madinda kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KLUB raksasa Liga 1, Persib Bandung, mendapat sorotan usai hanya bermain imbang 0-0 dengan Bali United di pekan keenam Liga 1 2023-2024, Kamis 3 Agustus 2023 malam WIB. Persib Bandung awalnya diunggulkan karena bermain di kandang sendiri, yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Atas hasil imbang ini, posisi Persib Bandung di klasemen Liga 1 2023-2024 masih mengecewakan para Bobotoh. Hingga pekan keenam, skuad asuhan Bojan Hodak tertahan di posisi 13 dengan tujuh angka.

Levy Madinda

Kelar pertandingan, Bojan Hodak mengeluarkan pernyataan yang menjadi sorotan. Ia mengkritik pemain anyar Persib Bandung yang sejatinya baru menjalani debut, Levy Madinda.

“Khususnya Madinda, ia masih belum terlalu paham dengan permainan tim dan masih butuh latihan. Tapi, dari hasil latihan, pertahanan kami terlihat sangat bagus," jelas Bojan Hodak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/rcti_ke_semifinal_mnc_sports_competition_setelah_m.jpg
RCTI ke Semifinal MNC Sports Competition, Targetkan Juara Lagi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement