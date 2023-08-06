PSIS Semarang Kalah 0-1 dari Madura United, Begini Kata sang Pelatih

PSIS Semarang kalah 0-1 dari Madura United di pekan ke-6 Liga 1 2023-2024. Sang pelatih, Gilbert Agius, pun angkat bicara soal hasil minor itu.

Gilbert Agius mengaku tidak puas dengan hasil yang didapat PSIS Semarang. Apalagi sebenarnya, timnya dinilai sudah cukup berimbang dengan Madura United secara statistik.

“Saya pikir game berjalan 50:50. Babak pertama berjalan cukup berimbang dan babak kedua Madura United bermain lebih baik,” kata Gilbert, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (6/8/2023)

“Untuk hasil, saya tidak suka. Akan tetapi, inilah sepakbola,” lanjutnya.

Pelatih asal Malta itu mengatakan Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- memang datang ke kandang Madura United tidak dalam kekuatan penuh. Pasalnya, tim kehilangan lima pemain yang mana itu termasuk tiga pemain asing.

Terlepas dari kekalahan itu, Gilbert tetap memberi apresiasi terhadap penampilan PSIS Semarang. Namun, PSIS harus berbenah diri agar makin apik dalam laga tandang.

"Tidak mudah ketika lima pemain absen. Akan tetapi, saya ada senangnya karena performa pemain tetap baik, walaupun ada kesalahan dan kebobolan lewat set piece yang membuat saya tidak bahagia," jelas Gilbert.