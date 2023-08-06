Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Arema FC Kalah Telak 0-4 dari Barito Putera di Pekan Ke-6 Liga 1 2023-2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |01:23 WIB
Penyebab Arema FC Kalah Telak 0-4 dari Barito Putera di Pekan Ke-6 Liga 1 2023-2024
Laga Arema FC vs Barito Putera. (Foto: Arema FC)
A
A
A

PENYEBAB Arema FC kalah telak 0-4 dari Barito Putera di pekan ke-6 Liga 1 2023-2024 terungkap. Pelatih Arema FC, Joko Susilo, mengungkapkan ada permasalahan di lini pertahanan Arema FC.

Masalah itu pun disebut Joko kembali kambuh setelah dirinya mencoba memperbaiki sektor lini serang. Parahnya koordinasi di lini belakang yang kurang membuat Arema FC dibombardir oleh Barito Putera.

Arema FC vs Barito Putera

"Kami sudah berusaha membenahi (pertahanan), tapi yang kemarin kami fokus di penyerangan memang,” ujar Joko Susilo usai laga, dikutip Minggu (6/8/2023).

“Karena kami pengen menang, saat kami konsentrasi ke penyerangan, kembali lagi hal terjadi ada lubang di pertahanan kami," lanjutnya.

Getuk -sapaan akrab Joko Susilo- juga mengakui Arema FC mencoba untuk tampil menyerang di babak kedua. Saat itu, Getuk memasukkan Greg Nwokolo dan Muhammad Rafli, tetapi Arema FC justru kemasukan satu gol lagi melalui Murilo Otavio Mendes.

Proses gol tambahan yang masuk itu disebutnya sebagai kesalahan seluruh tim. Kini, dia memastikan akan mengevaluasi permainan Arema FC untuk menatap pertandingan berikutnya.

"Soal pergantian pemain di babak kedua, kami tidak ada pilihan lain untuk mengejar ketertinggalan. Sehingga memasukkan lebih banyak pemain penyerang, tapi tidak bisa mendapatkan gol itu,” jelas Getuk.

Halaman:
1 2
      
