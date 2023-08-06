Napoli Penuh Ambisi di Liga Italia 2023-2024, Siap Kerja Keras Pertahankan Gelar Juara!

NAPOLI penuh ambisi menatap Liga Italia 2023-2024. Pemain Napoli, Mathias Olivera, membeberkan target timnya, yakni mempertahankan gelar juara di Liga Italia.

Bagi Mathias Olivera, jika berhasil meraih gelar juara, pencapaian itu tentunya akan sangat menyenangkan bagi Napoli. Namun, dia menyadari pencapaian itu takkan mudah diraih.

"Pasti untuk melakukannya dengan baik, akan sulit untuk memenangkan juara Liga Italia lagi. Akan tetapi, itu tujuan utama kami adalah mempertahankan gelar," kata Mathias Olivera, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (6/8/2023).

Oliveira mengatakan hal terpenting bagi Napoli saat ini bukan hanya soal target. Mereka juga perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Dengan begitu, Napoli bisa tampil jauh lebih kuat di musim baru. Pasalnya, Oliveira menyadari bahwa semua tim lawan akan menjadi lebih kuat ketimbang musim lalu.