Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Napoli Penuh Ambisi di Liga Italia 2023-2024, Siap Kerja Keras Pertahankan Gelar Juara!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |02:31 WIB
Napoli Penuh Ambisi di Liga Italia 2023-2024, Siap Kerja Keras Pertahankan Gelar Juara!
Napoli juara Liga Italia 2022-2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

NAPOLI penuh ambisi menatap Liga Italia 2023-2024. Pemain Napoli, Mathias Olivera, membeberkan target timnya, yakni mempertahankan gelar juara di Liga Italia.

Bagi Mathias Olivera, jika berhasil meraih gelar juara, pencapaian itu tentunya akan sangat menyenangkan bagi Napoli. Namun, dia menyadari pencapaian itu takkan mudah diraih.

Napoli

"Pasti untuk melakukannya dengan baik, akan sulit untuk memenangkan juara Liga Italia lagi. Akan tetapi, itu tujuan utama kami adalah mempertahankan gelar," kata Mathias Olivera, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (6/8/2023).

Oliveira mengatakan hal terpenting bagi Napoli saat ini bukan hanya soal target. Mereka juga perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Dengan begitu, Napoli bisa tampil jauh lebih kuat di musim baru. Pasalnya, Oliveira menyadari bahwa semua tim lawan akan menjadi lebih kuat ketimbang musim lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/51/1645739/lomba-tenis-meja-hut-ke36-mnc-group-dimenangkan-global-jaya-sejahtera-bgk.jpg
Lomba Tenis Meja HUT ke-36 MNC Group Dimenangkan Global Jaya Sejahtera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Pelatih Persija Mauricio Souza Dukung Rizky Ridho Menangkan Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement