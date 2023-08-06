3 Alasan Real Madrid Sulit Juara Liga Spanyol 2023-2024, Nomor 1 Gara-Gara Barcelona!

SEBANYAK 3 alasan Real Madrid sulit juara Liga Spanyol 2023-2024 akan diulas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Liga Spanyol 2023-2024 akan segera dimulai pada 12 Agustus 2023 mendatang hingga pekan terakhir yang dijadwalkan akan tuntas pada 26 Mei 2024.

Los Blancos -julukan Real Madrid- bakal bersaing dengan sejumlah klub-klub terbaik Spanyol termasuk juara bertahan Barcelona dalam memperebutkan trofi Liga Spanyol 2023-2024. Selain itu, juga ada Atletico Madrid hingga Real Sociedad yang pastinya ingin bersaing merebut gelar juara musim ini.

Ditambah, ada tiga tim promosi Liga Spanyol 2023-2024 yakni Deportivo Alaves, Granada dan Las Palmas. Mereka menggantikan Real Valladolid, Espanyol dan Elche yang terdegradasi ke Segunda Division 2023-2024.

Total, ada 20 tim yang akan bertarung di Liga Spanyol 2023-2024 mendatang. Real Madrid yang telah memenangkan 35 gelar Liga Spanyol akan mengawali kiprahnya di Liga Spanyol 2024-2024 saat bertandang ke markas Atlétic Bilbao pada Minggu 13 Agustus 2023 02.30 WIB.

Namun, Real Madrid diprediksi akan sulit untuk memenangkan gelar ke-36 di Liga Spanyol 2023-2024 karena sedikitnya ada 3 alasan yang melatarbelakangi. Lantas, apa saja alasan yang membuat Los Blancos kesulitan untuk merebut trofi Liga Spanyol musim ini?

Berikut 3 Alasan Real Madrid Sulit Juara Liga Spanyol 2023-2024:

3. Ditinggal Sejumlah Pemain Top

Alasan pertama tentu saja Real Madrid telah ditinggal sejumlah pemain top yang pernah dimilikinya. Sebut saja seperti Karim Benzema yang hengkang ke Al Ittihad, Marco Asensio, Eden Hazard, Mariano Diaz, hingga Jesus Vallejo.

Khusus untuk Karim Benzema, bomber asal Prancis ini sebelumnya selalu menjadi andalan Los Blancos. Pemain 35 tahun ini telah mencetak ratusan gol hingga mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi termasuk Liga Champions 2021-2022 untuk Los Blancos.

Meskipun, Real Madrid sendiri telah mendatangkan sejumlah pemain pengganti seperti Jude Bellingham, Arda Guler, Fran Garcia, dan Joselu. Namun, kehadiran mereka dinilai belum cukup untuk mempersolid skuad asuhan Carlo Ancelotti sehingga diprediksi akan kesulitan untuk memenangkan gelar Liga Spanyol 2023-2024.