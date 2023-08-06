Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sama Kuat, Arsenal vs Manchester City Imbang Tanpa Gol di Babak Pertama Community Shield 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |22:51 WIB
Sama Kuat, Arsenal vs Manchester City Imbang Tanpa Gol di Babak Pertama Community Shield 2023
Laga Arsenal vs Manchester City. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Arsenal vs Manchester City di babak pertama di Community Shield 2023 akan diulas dalam artikel ini. Kedua tim tampil sama kuat sehingga skor 0-0 terus terjaga hingga akhir babak pertama.

Laga Arsenal vs Manchester City digelar di Stadion Wembley, London, Inggris, pada Minggu (6/8/2023) malam WIB. Kedua tim sama-sama tampil tangguh sehingga memiliki sederet peluang untuk mencetak gol. Tetapi, seluruh peluang gagal dimanfaatkan menjadi gol.

Arsenal vs Manchester City

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Sengitnya persaingan bahkan sudah membuat wasit harus mengeluarkan kartu kuning di awal laga untuk Thomas Partey. Di menit ke-8, Partey diganjar kartu kuning karena pelanggaran yang dilakukan kepada Julian Alvarez.

Di menit ke-11, Arsenal memberi ancaman berbahaya ke lini pertahanan Man City. Sayangnya, serangan Bukayo Saka masih bisa dihentikan oleh Manuel Akanji.

Man City pun bukan tanpa perlawanan. Mereka juga mengancam gawang Arsenal lewat aksi Erling Haaland di menit ke-12. Tetapi, tendangannya masih melebar dari gawang.

Arsenal nyaris membuka keunggulan di menit ke-40. Kai Havertz melepaskan tendangan keras ke gawang Man City, sayangnya Stefan Ortega bisa menghalau laju bola sehingga gagal bersarang di gawang Man City.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berupaya mencetak gol. Namun, upaya mereka terus gagal berbuah manis. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

