HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dipermalukan dalam Laga Debutnya di Old Trafford, Andre Onana Bilang Begini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |17:32 WIB
Dipermalukan dalam Laga Debutnya di Old Trafford, Andre Onana Bilang Begini
Kiper anyar Manchester United Andre Onana melakoni debutnya di Old Trafford (Foto: REUTERS)
A
A
A

DIPERMALUKAN dalam laga debutnya di Old Trafford, Andre Onana bilang begini. Kiper anyar Manchester United itu perlu berjibaku meski timnya menang 3-1 atas RC Lens, Sabtu (5/8/2023).

The Red Devils – julukan Manchester United – kebobolan lebih dulu melalui gol Florian Sotoca pada menit ke-23. Gol tersebut diciptakan melalui tembakan setengah lapangan lantaran Sotoca melihat Onana terlalu jauh meninggalkan gawangnya.

Manchester United

Andre Onana mengaku bertanggung jawab atas terjadinya gol tersebut. Meski begitu, dia tidak akan tenggelam dalam rasa malu.

"Seperti yang selalu saya katakan, saya bertanggung jawab atas segalanya, terutama saat kami kebobolan," kata Onana dilansir dari Tuttomercato, Minggu (6/8/2023).

Eks kiper Inter Milan itu mengaku siap untuk menghadapi segala kritik yang mungkin datang kepadanya. Dia menyadari tekanan besar sebagai pemain Manchester United.

Halaman:
1 2
      
