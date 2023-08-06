Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Alasan Manchester City Bakal Juara Community Shield 2023, Nomor 1 Faktor Treble Winner

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |17:32 WIB
5 Alasan Manchester City Bakal Juara Community Shield 2023, Nomor 1 Faktor Treble Winner
Skuad Man City saat merayakan gol ke gawang lawan (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Berikut 5 Alasan Manchester City bakal juara Community Shield 2023. The Citizens -julukan Man City- akan menghadapi Arsenal di Wembley Stadium, Minggu (6/8/2023) pukul 22.00 WIB.

Bicara data di atas kertas, Man City jelas lebih diunggulkan ketimbang Arsenal. Kali ini Okezone.com akan membahas 5 Alasan Manchester City bakal juara Community Shield 2023. Apa saja? berikut ulasannya

5. Skuad Lebih Mumpuni

Tidak bisa dipungkiri, Man City punya skuad lebih mumpuni ketimbang Arsenal saat ini. Meski dihuni banyak pemain muda berbakat, Arsenal dipastikan tetap kesulitan menghadapi skuad Manchester Biru yang saat ini bertabur bintang.

Hengkangnya Ilkay Gundogan sepertinya takkan berpengaruh banyak dalam permainan Man City. Mereka masih punya nama-nama hebat lain seperti Bernardo Silva dan Phill Foden. Satu lagi, Man City punya sosok 'monster' yakni Erling Haaland yang selalu haus gol di depan gawang lawan.

4. Optimistis Guardiola

Jelang laga kontra Arsenal di Community Shield 2023, Pep Guardiola menyampaikan rasa optimisnya kepada media. Pelatih berkepala pelontos itu mengklaim dirinya yakin anak-anak asuhannya bisa mengatasi permainan Arsenal di laga nanti.

"Saya tidak membiarkan mereka melupakan apa pun yang telah kita lakukan. Bagaimana kamu melakukannya? Untuk melupakan saat-saat indah, kita tidak bisa melupakannya," ujar Guardiola.

“Kami telah melakukannya di masa lalu, mengapa kami tidak melakukannya sekarang (meraih trofi)? Apa yang kami lakukan termasuk dalam hati dan pikiran kami, tetapi sementara kami di sini, kami tidak dapat berhenti," tukasnya.

