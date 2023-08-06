Sheikh Jassim Resmi Beli Manchester United Tahun 2023, Ini Bulannya!

MANCHESTER United akan segera diakuisisi Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani dalam waktu dekat. Beredar kabar, sultan Qatar itu segera mengakuisisi Setan Merah pada 2023 ini.

Sheikh Jassim nantinya akan menggantikan keluarga Glazers sebagai pemilik baru Manchester United. Keluarga Glazers sendiri sebenarnya sudah menjual klub pada akhir 2022 lalu.

Sebenarnya, ada beberapa pihak yang mengajukan ketertarikan mereka untuk menjadi pemilik baru Man United. Salah satunya konglomerat asal Inggris, Sir Jim Ratcliffe.

Namun, kabar terakhir mengatakan konsorsium milik Sheikh Jassim lah yang lebih berpeluang untuk menjadi pemilik baru Manchester Merah. Sumber yang sama menyebut kesepakatan akuisisi Manchester United oleh Sheikh Jassim dan Keluarga Glazers bakal selesai pada November mendatang.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani mengonfirmasi penawaran untuk Manchester United. Tak tanggung-tanggung, dia menawar untuk keseluruhan kepemilikan klub, yaitu 100 persen.

Dalam keterangannya, Sheikh Jassim mengutarakan hasratnya untuk mengembalikan Manchester United ke era kejayaannya. Dia berharap untuk bisa merebut hati dari para pendukung Manchester United.