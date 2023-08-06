Fans Manchester United Harus Sabar Menanti Debut Rasmus Hojlund Gara-Gara Hal Ini

Rasmus Hojlund belum bisa debut bersama Manchester United dalam laga kontra Athletic Bilbao (Foto: Twitter/manutd)





FANS Manchester United harus sabar menanti debut Rasmus Hojlund gara-gara hal ini. Sang striker asal Denmark dikabarkan direkrut dari Atalanta dalam kondisi masih cedera.

The Red Devils – julukan Manchester United – baru saja meresmikan perekrutan penyerang anyar. Dialah Hojlund, yang pada musim lalu tampil sangar bersama Atalanta.

Hojlund bermain 32 kali untuk Atalanta pada musim lalu dengan mempersembahkan sembilan gol. Tak heran banyak raksasa yang meminati jasa pemain muda berusia 20 tahun itu.

Manchester United menjadi pemenang dalam perburuan Hojlund. Mereka meminang Hojlund dengan mahar 64 juta Poundsterling atau Rp1,2 triliun.

Namun demikian, fans Manchester United perlu bersabar menunggu debut Hojlund. Sebab, pemain berusia 20 tahun tersebut masih mengalami cedera yang dideritanya saat membela Atalanta.

“Rasmus Højlund mengalami cedera minor di pramusim bersama Atalanta. Dia belum siap untuk bermain sekarang,” tulis laporan jurnalis pakar transfer Fabrizio Romano di akun Twitternya, Minggu (6/8/2023).