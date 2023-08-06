Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hadapi Raja Eropa Manchester City di Community Shield 2023, Mikel Arteta Incar Trofi Pertama Arsenal

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |10:32 WIB
Hadapi Raja Eropa Manchester City di Community Shield 2023, Mikel Arteta Incar Trofi Pertama Arsenal
Mikel Arteta incar trofi pertama untuk Arsenal/Foto: Reuters
A
A
A

PELATIH Arsenal, Mikel Arteta tak takut meski Manchester City adalah Raja Eropa saat ini usai meraih treble-winner 2022-2023. Dia pun tetap fokus mengincar trofi meski harus menghadapi lawan berat.

Arsenal dihadapkan pada misi sulit menghadapi raksasa yang tengah ditakuti seluruh penjuru Benua Biru. Ya, Man City akan menjadi lawan tangguh Arsenal pada ajang Community Shield 2023 di Wembley Stadium, London, Minggu (6/8/2023).

 Mikel Arteta

Community Shield sejatinya adalah ajang yang mempertemukan jawara Liga Inggris dan Piala FA. Namun karena jawara Liga Inggris dan Piala FA adalah tim yang sama, yaitu Man City, maka Arsenal, yang finis sebagai runner-up dipastikan berlaga di ajang itu.

Jelang laga, Arteta begitu antusias menatap pertandingan menghadapi Man City. Meski lawannya sang raja Eropa, arsitek asal Spanyol itu memastikan tim asuhannya tetap mengincar gelar.

 BACA JUGA:

"Sangat bersemangat untuk memainkan final dan memiliki kesempatan untuk memenangkan trofi melawan tim yang harus dikalahkan," kata Arteta dilansir laman resmi klub, Minggu (6/8/2023).

"Mereka adalah tim terbaik di Eropa musim lalu, dan kami tahu apa standarnya dan bagaimana kami harus memenangkan pertandingan, tetapi kami sangat bersemangat," tuturnya menambahkan.

