HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pep Guardiola Pede Man City Kalahkan Arsenal di Community Shield 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |09:58 WIB
Pep Guardiola Pede Man City Kalahkan Arsenal di Community Shield 2023
Pelatih Man City, Pep Guardiola (Foto: Reuters)
LONDON - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola begitu percaya diri timnya bisa mengalahkan Arsenal di Community Shield 2023. Guardiola bahkan menyinggung mental juara anak-anak asuhannya yang sanggup meraih treble-winner di musim lalu.

Man City menghadapi rival terberat mereka musim lalu, Arsenal pada Community Shield 2023. Laga akan berlangsung di Wembley Stadium, London, Minggu (6/8/2023) malam WIB.

Community Shield sejatinya adalah ajang yang mempertemukan jawara Liga Inggris dan Piala FA. Namun karena jawara Liga Inggris dan Piala FA adalah tim yang sama, yaitu Man City, maka Arsenal, yang finis sebagai runner-up dipastikan berlaga di ajang itu.

Jelang laga, Guardiola mengungkap ambisi untuk menambah pundi-pundj gelar The Citizens -julukan Man City- pada ajang tersebut. Dirinya yakin ambisi itu terwujud sebab anak asuhnya telah membuktikan bawa mereka adalah tim bermental juara.

"Saya tidak membiarkan mereka melupakan apa pun yang telah kita lakukan. Bagaimana kamu melakukannya? Untuk melupakan saat-saat indah, kita tidak bisa melupakannya," kata Guardiola dilansir laman resmi klub, Minggu (6/8/2023).

“Kami telah melakukannya di masa lalu, mengapa kami tidak melakukannya sekarang (meraih trofi)? Apa yang kami lakukan termasuk dalam hati dan pikiran kami, tetapi sementara kami di sini, kami tidak dapat berhenti.” lanjut eks pelatih Barcelona dan Bayern Munchen itu.

