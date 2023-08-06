Rasmus Hojlund dari Fans Kini Jadi Pemain Manchester United: Mimpi yang Jadi Kenyataan!

RASMUS Hojlund resmi gabung Manchester United. Dia pun girang bukan main karena mimpinya menjadi kenyataan. Pasalnya, Rasmus Hojlund awalnya merupakan fans Man United, tetap kini dirinya jadi pemain di tim idolanya itu.

Rasmus pun sangat antusias memulai perjalanan baru dalam kariernya di sepakbola bersama Manchester United. Pemain berusia 20 tahun itu siap memberi kontribusi terbaik untuk Man United agar berjaya di musim 2023-2024.

"Bukan rahasia lagi, saya telah menjadi penggemar klub hebat ini sejak saya masih kecil,” ujar Rasmus Hojlund, dilansir dari laman resmi Man United, Minggu (6/5/2023).

“Saya bermimpi untuk berada Old Trafford sebagai pemain Manchester United. Saya sangat senang dengan kesempatan ini untuk mengubah mimpi itu menjadi kenyataan," lanjutnya.

"Saya bertekad untuk membalas kepercayaan yang telah ditunjukkan klub kepada saya,” jelas striker asal Denmark itu.

“Ini masih awal dalam karier saya, tetapi saya tahu bahwa saya siap untuk mengambil langkah ini dan bermain dengan kelompok pemain kelas dunia ini," sambungnya.