5 Fakta Goncalo Ramos sang Calon Penyerang PSG, Nomor 1 Tercipta Rekor di Liga Champions

SEBANYAK 5 fakta Goncalo Ramos sang calon penyerang Paris Saint-Germain (PSG) akan diulas Okezone. Nama Goncalo Ramos benar-benar sukses meroket di kancah sepakbola Eropa saat ini.

Proses kepindahannya ke PSG penanda dirinya sudah naik kelas. Seperti dikabarkan berbagai media internasional serta jurnalis Fabrizio Romano, manajemen Benfica dan PSG telah mencapai kesepakatan.

Pemain 22 tahun itu akan hijrah ke Prancis dengan harga 80 juta euro. Sosok Goncalo Ramos menjadi sorotan karena tampil brilian bersama Benfica musim lalu.

Secara statistik, Goncalo Ramos mencetak 27 gol dan 12 assist dari 47 penampilan dari seluruh kompetisi. Sosoknya ikut membawa Benfica juara Liga Portugal dan menembus perempatfinal Liga Champions 2022-2023. Sementara di Piala Dunia 2022, namanya sempat menjadi buah bibir karena mencetak hattrick di babak 16 besar.