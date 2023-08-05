Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelandang Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Main 45 Menit, KMSK Deinze Menang 2-1 atas Royal Knokke di Uji Coba 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |23:32 WIB
Gelandang Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Main 45 Menit, KMSK Deinze Menang 2-1 atas Royal Knokke di Uji Coba 2023
Marselino Ferdinan kala membela KSMK Deinze. (Foto: KMSK Deinze)
A
A
A

GELANDANG Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, main 45 menit di laga KMSK Deinze melawan Royal Knokke dalam uji coba 2023. Hasil manis pun didapat klub Marselino Ferdinan, KSMK Deinze, yang menang dengan skor 2-1.

Laga KMSK Deinze melawan Royal Knokke digelar di Dakota Arena, Deinze, Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Dalam laga itu, Marselino Ferdinan tak masuk daftar starting XI.

KMSK Deinze

Meski begitu, Marselino Ferdinan mendapat kesempatan bermain dari sang pelatih. Dia bahkan bermain selama 45 menit.

Dilansir dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, duel kontra Royal Knokke jadi laga terakhir yang dilakoni KMSK Deinze di pramusim 2023. Sebelumnya, Marselino Ferdinan cs melakoni 5 laga uji coba lainnya.

Halaman:
1 2
      
