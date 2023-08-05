5 Klub Ini Punya Pendapatan Tertinggi Sepanjang Sejarah Bursa Transfer, Nomor 1 Kerap Produksi Pemain Hebat

5 Klub Ini Punya Pendapatan Tertinggi Sepanjang Sejarah Bursa Transfer. (Foto: Reuters)

TERDAPAT 5 klub yang punya pendapatan tertinggi sepanjang sejarah bursa transfer yang menarik untuk dikulik. Pasar transfer telah menjadi cermin dari kekuatan finansial dan ambisi klub-klub sepakbola.

Setiap musimnya klub besar ini tidak segan-segan menjual pemain andalannya dengan harga fantastis. Beberapa klub berikut telah memimpin permainan dengan pendapatan bursa transfer tertinggi dalam sejarah setelah menjual pemainnya.

Meskipun kontroversial di mata beberapa pihak, fakta bahwa klub-klub ini terus berinovasi dan membuktikan betapa pentingnya aspek finansial dalam dunia sepakbola modern.

Berikut 5 klub ini punya pendapatan tertinggi sepanjang sejarah bursa transfer melansir berbagai sumber:

5. AS Monaco





Pada musim 2018-2019, AS Monaco memperoleh pendapatan sebesar Rp 6 triliun setelah menjual 10 anak asuhnya. Kylian Mbappe menjadi salah satu anak asuh dengan penjualan paling mahal kala itu.

AS Monaco menjual Mbappe ke PSG dengan harga 345 juta euro atau setara dengan Rp 6 triliun. Sementara di posisi kedua ada Thomas Lemar yang dibeli oleh Atletico Madrid seharga 2 juta euro atau Rp1,2 triliun.

4. Atletico Madrid





Atletico Madrid punya pendapatan tertinggi sepanjang sejarah bursa transfer pada musim panas 2019. Pendapatan sebesar 316 juta euro atau Rp5,2 triliun didapat setelah menjual pemain andalannya, Antoine Griezmann, ke Barcelona.

Tidak tanggung-tanggung, Barca memboyong Griezmann dengan biaya sebesar 120 juta euro atau Rp2 triliun. Hal ini membuat Atletico Madrid menjadi klub paling boros dalam sejarah.