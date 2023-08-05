Menggila Bersama Persija Jakarta, Witan Sulaeman Dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF U-23 2023?

MENGGILA bersama Persija Jakarta, Witan Sulaeman dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF U-23 2023? Sejauh ini, Witan Sulaeman sudah membukukan 4 assist untuk Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024.

Ya, Witan sukses bangkit di musim 2023-2024 ini. Dia pun terus dimainkan sang pelatih, Thomas Doll, di 6 laga awal Persija Jakarta pada Liga 1 2023-2024.

Hasilnya pun manis, Witan Sulaeman sudah membukukan 4 assist. Teranyar, dia mencatatkan 1 assist dalam kemenangan besar Persija Jakarta atas PSS Sleman di pekan ke-6 Liga 1 2023-2024.

Bermain di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta, Jumat 4 Agustus 223 malam WIB, Witan Sulaeman dimainkan sejak awal laga. Dia pun sukses memberi umpan ciamik kepada Hanif Sjahbandi hingga berbuah gol di menit ke-16.

Berkat kontribusinya, Persija sukses menang atas PSS Sleman dengan skor 3-1. Persija pun kini bertengger di posisi kedua pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan perolehan 11 poin.

Aksi Witan Sulaeman bersama Persija Jakarta di musim ini jauh lebih baik dari musim 2022-2023. Di musim perdananya membela Persija, winger berusia 21 tahun itu gagal bersinar.