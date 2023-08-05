Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Timnas Indonesia U-17 Kalah 2-3 dari Kashima Antlers U-18, Nomor 1 Kelemahan Utama Pasukan Bima Sakti!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |22:33 WIB
5 Penyebab Timnas Indonesia U-17 Kalah 2-3 dari Kashima Antlers U-18, Nomor 1 Kelemahan Utama Pasukan Bima Sakti!
5 Penyebab Timnas Indonesia U-17 Kalah 2-3 dari Kashima Antlers U-18. (Foto: Instagram/iycindonesia)
A
A
A

TERDAPAT 5 penyebab Timnas Indonesia U-17 kalah 2-3 dari Kashima Antlers U-18 akan dibahas Okezone di artikel ini. Pertandingan bertajuk special match kedua di International Youth Championships (IYC) 2023 antara Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18 baru saja berakhir pada Sabtu (5/8/2023) malam WIB.

Bermain di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, tim asuhan Bima Sakti tersebut kalah dengan skor tipis 2-3. Laga pun awalnya berjalan cukup ketat, tapi Kashima Antlers U-18 unggul lebih dulu di akhir babak pertama.

Menariknya di babak kedua Timnas Indonesia U-17 mampu bangkit dan unggul lewat dua gol dari Figo Dennis dan Riski Afrisal. Hanya saja, Kashima Antlers U-18 juga mencetak dua gol tambahan. Alhasil, Timnas Indonesia U-17 pun kalah 2-3 dari Kashima Antlers U-18. Lantas apa yang menyebabkan keunggulan Timnas Indonesia U-17 itu sirna sampai kalah?

Berikut 5 Penyebab Timnas Indonesia U-17 Kalah 2-3 dari Kashima Antlers U-18:

5. Permainan Belum Padu

Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18

Timnas Indonesia U-17 tak bermain baik karena tak memiliki komunikasi yang bagus. Sebab skuad tersebut bisa dikatakan gagal bermain padu.

Padahal kebanyakan pemain yang tampil di IYC 2023 adalah para penggawa Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 lalu. Namun, entah kenapa permainan mereka tak terlihat padu sehingga sering skema permainan tak berjalan.

4. Stamina Menurun di Babak Kedua

Dua gol Kashima Antler U-18 tercipta di akhir babak kedua. Pada saat itu, Timnas Indonesia U-17 benar-benar dikepung pertahanannya.

Bola sering hilang dan direbut, ketika diserang pun para pemain Timnas Indonesia U-17 kerap kesulitan menyaingi kecepatan lawan. Stamina yang kendur dinilai menjadi salah satu alasan penyebab Timnas Indonesia U-17 kalah dari Kashima Antlers U-18.

Halaman:
1 2
      
