Tanpa Pemain Timnas Indonesia Saddil Ramdani, Sabah FC Permalukan Kuching FA 3-0 di Leg I 16 Besar Piala Malaysia 2023

HASIL Kuching FA vs Sabah FC di laga leg I 16 besar Piala Malaysia 2023 sudah diketahui. Tanpa pemain Timnas Indonesia, Saddil Ramdani, Sabah FC pun sukses permalukan Kuching FA dengan skor telak 3-0.

Laga Kuching FA vs Sabah FC digelar di Stadion Negeri Sarawak, Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Saddil Ramdani tak tampil dalam laga itu karena cedera.

Jalannya Pertandingan

Sabah FC membuka laga dengan apik. Laga baru berjalan 4 menit, mereka sudah bisa membuka keunggulan.

Ialah Ramos yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia berhasil membuat kiper lawan tak berkutik. Sabah FC pun unggul 1-0.

Sukses unggul cepat, Sabah FC pun tampil lebih percaya diri. Mereka terus menekan Kuching FA. Permainan apik Sabah FC pun berbuah gol lagi.

Pada menit ke-7, Ramos kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sabah FC pun makin unggul menjadi 2-0!

Pertahanan Kuching FA terus-terusan ditekan setelah itu. Sang Badak -julukan Sabah FC- pun berhasil mencetak gol ketiga di menit ke-15. Kali ini, Daniel Ting yang sukses menjebol gawang lawan.