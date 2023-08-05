Kisah Shin Tae-yong Dilempari Bantal hingga Telur

KISAH Shin Tae-yong dilempari bantal hingga telur akan menjadi ulasan yang menarik. Juru taktik asal Korea Selatan ini menjadi sorotan publik Tanah Air karena kesuksesannya membawa Timnas Indonesia di kancah internasional.

Kesuksesannya bersama Timnas Indonesia tentu tak raih dengan mudah. Pria berusia 52 tahun tersebut sebelumnya memiliki perjalanan karier yang tak mulus. Ia juga sempat menjadi public enemy di negaranya.

Bahkan, Shin Tae-yong sempat dilempari bantal hingga telur oleh masyarakat Korea Selatan setelah gagal membawa Taeguk Warriors (julukan Timnas Korea Selatan) lolos babak 16 besar Piala Dunia 2018 silam.

Kala itu Shin Tae-yong didapuk sebagai pelatih Timnas Korea Selatan dan memiliki tanggung jawab besar. Pasalnya, Timnas Korea Selatan berada di dalam Grup F bersama dengan Jerman yang di edisi sebelumnya memenangkan trofi Piala Dunia, juga dua negara kuat lainnya yakni Meksiko dan Swedia.

Di pertandingan pertama, Timnas Korea Selatan sukses ditumbangkan oleh Swedia dengan skor 0-1. Berlanjut ke pertandingan selanjutnya dimana Meksiko berhasil menelurkan 2 gol sedangkan Korea Selatan 1.

Dua kekalahan bertubi-tubi tak membuat tim asuhan Shin Tae-yong kena mental. Di pertandingan pamungkas, mereka berhadapan dengan Jerman dan berhasil mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0.

Sayangnya, skor tersebut tak membuat Son Heung-min dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar. Shin Tae-yong dan anak asuhnya pun kembali ke Korea Selatan pada 27 Juni 2018.