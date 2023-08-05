Hasil Manchester United vs RC Lens di Laga Uji Coba 2023: Sempat Dikagetkan Gol Blunder Andre Onana, Setan Merah Ngamuk hingga Menang 3-1

MANCHESTER - Manchester United sukses memetik kemenangan atas klub asal Prancis, RC Lens, di laga uji coba pramusim 2023-2024, pada Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Old Trafford, Setan Merah menang dengan skor meyakinkan 3-1 atas tim tamu.

Menariknya, Man United sejatinya tertinggal lebih dulu gara-gara gol Florian Sotoca di menit 23. Gol tersebut terbilang tragis karena Sotoca melepas tendangan dari tengah lapangan dan Andre Onana yang terlalu jauh meninggalkan gawang pun tak bisa membuang bola tersebut.

Akan tetapi, di babak kedua Man United bangkit dan mencetak tiga gol kemenangan. Gol pertama datang dari Marcus Rashford (48’), lalu digandakan oleh Antony (53’), dan ditutup oleh Casemiro (59’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Manchester United dan RC Lens bermain cukup hati-hati pada awal babak pertama. Itu ditandai kedua tim tidak langsung menampilkan intensitas laga yang tinggi.

RC Lens ternyata berhasil unggul lebih dahulu atas The Red Devils -julukan Manchester United-. Kepastian itu usai Florian Sotoca mencetak gol pada menit ke-28.

Semenjak tertinggal, tim asuhan Erik Ten Hag terus mengurung pertahanan tim lawan. Namun, sampai menit ke-35 tim itu belum mampu mencetak gol ke gawang RC Lens.