Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Manchester United vs RC Lens di Laga Uji Coba 2023: Sempat Dikagetkan Gol Blunder Andre Onana, Setan Merah Ngamuk hingga Menang 3-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |20:48 WIB
Hasil Manchester United vs RC Lens di Laga Uji Coba 2023: Sempat Dikagetkan Gol Blunder Andre Onana, Setan Merah Ngamuk hingga Menang 3-1
Manchester United menang 3-1 atas RC Lens. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Manchester United sukses memetik kemenangan atas klub asal Prancis, RC Lens, di laga uji coba pramusim 2023-2024, pada Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Old Trafford, Setan Merah menang dengan skor meyakinkan 3-1 atas tim tamu.

Menariknya, Man United sejatinya tertinggal lebih dulu gara-gara gol Florian Sotoca di menit 23. Gol tersebut terbilang tragis karena Sotoca melepas tendangan dari tengah lapangan dan Andre Onana yang terlalu jauh meninggalkan gawang pun tak bisa membuang bola tersebut.

Akan tetapi, di babak kedua Man United bangkit dan mencetak tiga gol kemenangan. Gol pertama datang dari Marcus Rashford (48’), lalu digandakan oleh Antony (53’), dan ditutup oleh Casemiro (59’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United vs RC Lens (Reuters)

Manchester United dan RC Lens bermain cukup hati-hati pada awal babak pertama. Itu ditandai kedua tim tidak langsung menampilkan intensitas laga yang tinggi.

RC Lens ternyata berhasil unggul lebih dahulu atas The Red Devils -julukan Manchester United-. Kepastian itu usai Florian Sotoca mencetak gol pada menit ke-28.

Semenjak tertinggal, tim asuhan Erik Ten Hag terus mengurung pertahanan tim lawan. Namun, sampai menit ke-35 tim itu belum mampu mencetak gol ke gawang RC Lens.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184264/rizky_ridho-Dpk4_large.jpg
Media Inggris Remehkan Gol Rizky Ridho yang Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Membosankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184234/berikut_dua_prestasi_kandidat_pelatih_timnas_indonesia_jesus_casas-SiCv_large.jpg
2 Prestasi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas, Nomor 1 Juara Turnamen Kawasan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/11/1645795/7-pencetak-gol-terbanyak-di-awal-musim-sejak-tahun-2000-messi-tak-terbendung-qyw.jpg
7 Pencetak Gol Terbanyak di Awal Musim Sejak Tahun 2000: Messi Tak Terbendung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Ivar Jenner Blak-blakan: Tak Ada Tekanan di Timnas Indonesia U-22!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement