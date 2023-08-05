Hasil Jeonnam Dragons vs Bucheon FC di K-League 2 2023: Asnawi Mangkualam Cuma Main 5 Menit, The Dragons Menang 1-0

GWANGYANG - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Asnawi Mangkualam berhasil membantu timnya, Jeonnam Dragons menang atas Bucheon FC pada Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Bermain di Gwangyang Stadium, tim berjuluk The Dragons itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0 di laga lanjutan K-League 2 2023.

Asnawi sendiri hanya bermain selama kurang lebih lima menit saja di pertandingan kasta kedua Liga Korea Selatan tersebut. Sebab kapten skuad Garuda itu baru diminkan pada menit 85 untuk menggantikan peran Kim Soon-beom.

Meski cuma main lima menit, setidaknya Asnawi berhasil memeprtahankan keunggulan Jeonnam Dragons yang tercipta oleh Ko Tae-won di menit ke-10.

Jalannya Pertandingan

Jeonnam Dragons mampu unggul cepat atas Bucheon FC pada awal babak pertama. Kepastian itu usai Tae-Won Ko mencetak gol pada menit ke-10 usai memanfaatkan umpan Seok-Hyun Lee.

Tim tamu pun beberapa kali mencoba menekan pertahanan Jeonnam Dragons. Namun, pertahanan tim tuan rumah masih cukup kokoh dalam laga itu.

Kalau dilihat statistik penguasaan bola, kedua tim sebenarnya cukup berimbang dalam laga itu. Oleh dikarenakan, Jeonnam Dragons dan Bucheon FC mencatatkan 50 persen banding 50 persen.