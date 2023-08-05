Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Jeonnam Dragons vs Bucheon FC di K-League 2 2023: Asnawi Mangkualam Cuma Main 5 Menit, The Dragons Menang 1-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |20:17 WIB
Hasil Jeonnam Dragons vs Bucheon FC di K-League 2 2023: Asnawi Mangkualam Cuma Main 5 Menit, <i>The Dragons</i> Menang 1-0
Asnawi Mangkualam main 5 menit di laga Jeonnam Dragons vs Bucheon FC. (Foto: Instagram/jeonnam_dragons)
A
A
A

GWANGYANG - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Asnawi Mangkualam berhasil membantu timnya, Jeonnam Dragons menang atas Bucheon FC pada Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Bermain di Gwangyang Stadium, tim berjuluk The Dragons itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0 di laga lanjutan K-League 2 2023.

Asnawi sendiri hanya bermain selama kurang lebih lima menit saja di pertandingan kasta kedua Liga Korea Selatan tersebut. Sebab kapten skuad Garuda itu baru diminkan pada menit 85 untuk menggantikan peran Kim Soon-beom.

Meski cuma main lima menit, setidaknya Asnawi berhasil memeprtahankan keunggulan Jeonnam Dragons yang tercipta oleh Ko Tae-won di menit ke-10.

Jalannya Pertandingan

Jeonnam Dragons mampu unggul cepat atas Bucheon FC pada awal babak pertama. Kepastian itu usai Tae-Won Ko mencetak gol pada menit ke-10 usai memanfaatkan umpan Seok-Hyun Lee.

Jeonnam Dragons

Tim tamu pun beberapa kali mencoba menekan pertahanan Jeonnam Dragons. Namun, pertahanan tim tuan rumah masih cukup kokoh dalam laga itu.

Kalau dilihat statistik penguasaan bola, kedua tim sebenarnya cukup berimbang dalam laga itu. Oleh dikarenakan, Jeonnam Dragons dan Bucheon FC mencatatkan 50 persen banding 50 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184264/rizky_ridho-Dpk4_large.jpg
Media Inggris Remehkan Gol Rizky Ridho yang Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Membosankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184234/berikut_dua_prestasi_kandidat_pelatih_timnas_indonesia_jesus_casas-SiCv_large.jpg
2 Prestasi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas, Nomor 1 Juara Turnamen Kawasan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/18/51/1645711/tiga-tahun-berturutturut-askrindo-raih-juara-umum-aaui-cup-2025-qdu.jpg
Tiga Tahun Berturut-turut, Askrindo Raih Juara Umum AAUI CUP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/jonatan_christie_melenggang_ke_babak_16_besar_aust.jpg
Tragis! Jonatan Christie Diusir Wakil Jepang di Babak Awal Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement