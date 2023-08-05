Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Main Sengit, Fafage Vamos Sikat Halus FC 4-3

JAKARTA – Fafage Vamos Banua sukses mencuri kemenangan atas Halus FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023, pada Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Bermain di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Fafage Vamos tepatnya menang dengan skor tipis atas Halus FC di laga pekan terakhir tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung jual beli serangan sejak menit awal. Namun Halus FC mampu unggul lebih dulu 1-0 lewat gol Adrian disaat laga baru berjalan lima menit. Fafage Vamos pun mencoba merespons gol tersebut, namun serangan yang dilancarkan Ali Abedin cs masih belum efektif.

Fafage Vamos kerap kali menebar ancaman ke gawang Halus FC. Akan tetapi, lini pertahanan yang dimiliki tim asal Jakarta itu masih cukup kokoh sehingga sulit untuk dijebol para pemain Fafage Vamos.

Hingga akhirnya Fafage Vamos mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di saat pertandingan babak pertama memasuki 10 menit akhir. Gol tersebut dicetak oleh Irfan Maulana usai menerima umpan matang dari Ali Abedin.

Halus FC mampu berbalik unggul menjadi 2-1 lewat gol Widyanto. Fafage Vamos mendapatkan peluangnya di dua menit akhir laga lewat situasi bola mati. Pada akhirnya, Halus FC unggul sementara di babak pertama dengan skor 2-1 atas Fafage Vamos.