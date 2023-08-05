Usai Saksikan Liga Futsal Profesional 2023, Marcos Sorato Usul Kompetisi Digelar dengan Format Final Four

JAKARTA – Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Marcos Sorato, hadir menyaksikan pekan terakhir Liga Futsal Profesional 2023. Menariknya, Marcos Sorato langsung mengusulkan agar kompetisi digelar dengan format final four guna meningkatkan kualitas liga futsal Indonesia.

Untuk diketahui, Marcos Sorato hadir menyaksikan meriahnya Liga Futsal Profesional 2023 yang dihelat di GOR POPKI, Cibubur, pada Sabtu (5/8/2023). Ini adalah kali pertamanya menonton kompetisi futsal kasta tertinggi di Tanah Air.

Mengingat, pelatih yang akrab disapa Pipoca itu baru saja ditunjuk sebagai juru formasi baru untuk Timnas Futsal Indonesia pada Jumat (5/8/2023) kemarin. Marcos Sorato ditunjuk untuk menggantikan Mohammad Hashemzadeh sebagai pelatih Timnas Futsal Indonesia.

Kesan pertama Marcos Sorato mengenai liga futsal yang ada di Tanah Air pun sangat baik. Namun menurutnya, masih banyak tugas yang harus dikerjakan untuk menaikkan level liga futsal Indonesia.

“Menurut saya, liga disini memiliki standard yang bagus.Tapi kita harus bekerja lebih keras lagi untuk menaikkan standard liga ini,” kata Sorato kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (5/8/2023).

Marcos Sorato mengusulkan usul agar kompetisi bisa menggunakan format final four. Karena pasti nantinya masing-masing tim akan bersaing dengan maksimal untuk memperebutkan posisi empat teratas.