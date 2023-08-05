Ternyata Ini Alasan Shin Tae-yong Mulai Sering Tonton Liga 1 2023-2024 Jelang Piala AFF U-23 2023

TERNYATA ini alasan Shin Tae-yong mulai sering nonton Liga 1 2023-2024 jelang Piala AFF U-23 2023. Seperti diketahui, ajang bergengsi sepakbola kelompok umur se-Asia Tenggara tersebut akan berlangsung di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B dan akan bertemu dengan Malaysia dan Timor Leste berdasarkan hasil drawing pada Mei 2023 lalu. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong menyiapkan strategi terbaik untuk Timnas Indonesia U-23 agar bisa bersinar di Piala AFF U-23 2023.

Menariknya, dalam persiapan itu Shin Tae-yong jadi sering menonton pertandingan Liga 1 2023-2024. Melansir berbagai sumber, Sabtu (5/8/2023) alasan Shin Tae-yong mulai sering nonton Liga 1 jelang Piala AFF U-23 2023 kaerna memantau pemain potensial yang bisa dipanggil untuk Timnas Indonesia U-23.

"Untuk melihat pemain Timnas Indonesia U-23 dan senior, cek kondisi terkini, cek juga pemain U-23 untuk AFF," ujar Shin Tae-yong saat ditemui media beberapa waktu lalu.

Melihat pertandingan yang akan segera berlangsung, artinya Timnas Indonesia U-23 tidak memiliki banyak waktu untuk berlatih. Untuk itu Shin Tae-yong perlu mengetahui kondisi anak asuhnya dengan menonton pertandingan di Liga 1 2023-2024.

Dengan menonton Liga 1 2023-2024, Shin Tae-yong dapat melihat bagaimana pemain beradaptasi dengan berbagai situasi, cara berkomunikasi di lapangan, dan sejauh mana kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF U-23 2023.