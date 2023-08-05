Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ternyata Ini Alasan Shin Tae-yong Mulai Sering Tonton Liga 1 2023-2024 Jelang Piala AFF U-23 2023

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |18:25 WIB
Ternyata Ini Alasan Shin Tae-yong Mulai Sering Tonton Liga 1 2023-2024 Jelang Piala AFF U-23 2023
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

TERNYATA ini alasan Shin Tae-yong mulai sering nonton Liga 1 2023-2024 jelang Piala AFF U-23 2023. Seperti diketahui, ajang bergengsi sepakbola kelompok umur se-Asia Tenggara tersebut akan berlangsung di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B dan akan bertemu dengan Malaysia dan Timor Leste berdasarkan hasil drawing pada Mei 2023 lalu. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong menyiapkan strategi terbaik untuk Timnas Indonesia U-23 agar bisa bersinar di Piala AFF U-23 2023.

Menariknya, dalam persiapan itu Shin Tae-yong jadi sering menonton pertandingan Liga 1 2023-2024. Melansir berbagai sumber, Sabtu (5/8/2023) alasan Shin Tae-yong mulai sering nonton Liga 1 jelang Piala AFF U-23 2023 kaerna memantau pemain potensial yang bisa dipanggil untuk Timnas Indonesia U-23.

"Untuk melihat pemain Timnas Indonesia U-23 dan senior, cek kondisi terkini, cek juga pemain U-23 untuk AFF," ujar Shin Tae-yong saat ditemui media beberapa waktu lalu.

Shin Tae-yong nonton laga Liga 1 2023-2024

Melihat pertandingan yang akan segera berlangsung, artinya Timnas Indonesia U-23 tidak memiliki banyak waktu untuk berlatih. Untuk itu Shin Tae-yong perlu mengetahui kondisi anak asuhnya dengan menonton pertandingan di Liga 1 2023-2024.

Dengan menonton Liga 1 2023-2024, Shin Tae-yong dapat melihat bagaimana pemain beradaptasi dengan berbagai situasi, cara berkomunikasi di lapangan, dan sejauh mana kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF U-23 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/18/51/1645711/tiga-tahun-berturutturut-askrindo-raih-juara-umum-aaui-cup-2025-qdu.jpg
Tiga Tahun Berturut-turut, Askrindo Raih Juara Umum AAUI CUP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Ivar Jenner Blak-blakan: Tak Ada Tekanan di Timnas Indonesia U-22!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement