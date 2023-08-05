Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Unggul FC vs IPC Pelindo Berakhir 3-3

JAKARTA - Unggul FC Malang dan IPC Pelindo harus puas bermain 3-3 di laga pekan terakhir Liga Futsal Profesional 2023 (PFL 2023). Pertandingan tersebut berlangusng di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (5/8/2023) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung cukup sengit karena kedua tim saling jual beli serangan sejak menit pertama. Unggul FC mendapat peluangnya setelah lima menit laga berjalan lewat tendangan Andreas Dwi yang masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang IPC Pelindo.

Unggul FC tampak mulai mendapatkan ritme permainannya. Peluang demi peluang pun mampu mereka dapat, namun sayang belum ada yang membuahkan hasil manis. Sementara IPC Pelindo masih berupaya untuk mencari celah untuk keluar dari tekanan tim asal Malang tersebut.

Memasuki 10 menit akhir, Unggul FC masih terus mendominasi permainan. Namun IPC Pelindo justru yang berhasil unggul 1-0 lebih dulu berkat gol Satria Tri melalui skema serangan balik cepat.

Sementara Unggul FC mencoba untuk merespons gol tersebut dengan melancarkan gempuran demi gempuran terus dilakukan di sisi waktu yang ada. Tapi lagi-lagi mereka kecolongan oleh IPC Pelindo lewat gol Idris yang membuat timnya unggul 2-0. Skor tersebut sekaligus menutup jalannya laga di babak pertama.