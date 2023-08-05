Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ivar Jenner Ungkap Faktor yang Buat Dirinya Dipercaya Naik ke Skuad Utama FC Utrecht

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:28 WIB
Ivar Jenner Ungkap Faktor yang Buat Dirinya Dipercaya Naik ke Skuad Utama FC Utrecht
Ivar Jenner dapat perpanjangan kontrak dari FC Utrecht. (Foto: Instagram/ivarjnr)
A
A
A

UTRECHT - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ivar Jenner, sedang bahagia karena baru saja memperpanjang kontraknya dengan FC Utrecht. Tak hanya sekadar perpanjang kontrak, namun gelandang skuad Garuda itu bakal dipercaya untuk bermain bersama skuad FC Utrecht di Liga Belanda 2023-2024.

Perlu diketahui, selama ini Jenner sejatinya merupakan bagian dari Jong Utrecht atau tim muda dari klub tersebut. Namun, berkat penampilan apiknya selama musim 2022-2023 bersama Jong Utrecht serta mampu bermain baik di pramusim, Jenner pun langsung disodorkan kontrak baru.

Jenner diikat kontrak jangka panjang, yakni sampai 2026. Ivar Jener jelas sangat bahagia mendapatkan kepercayaan tersebut.

Menurut Jenner, untuk bisa menembus tim utama FC Utrecht memang tidak mudah. Jadi, dirinya terus bekerja keras sampai hal itu kini terjadi.

Ivar Jenner perpanjang kontrak di FC Utrecht

"Ya, saya telah menentukan jalan saya di tim utama. Awalnya tentu saja butuh waktu untuk membiasakan diri dengan level, kecepatan, dan intensitas, dan sekarang berjalan lebih baik," kata Ivar dilansir dari Channel Youtube, FC Utrecht, Sabtu (5/8/2023).

Pemain berposisi gelandang itu saat masih berada FC Jong Utrecht selalu menjalankan berbagai instruksi tim pelatih. Sebab, dia yakin itu demi kebaikannya dan juga buat tim.

