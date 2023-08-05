Garuda Takkan Sendirian, Suporter Bakal Dukung Langsung Timnas Indonesia U-23 di Thailand!

JAKARTA - Sekjen PN-SSI Richard Achmad Supriyanto memastikan Timnas Indonesia U-23 akan mendapat dukungan langsung saat berlaga di Piala AFF U-23 2023 di Thailand. Para pendukung setia skuad Garuda akan hadir di tribune stadion.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 berada di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste pada Piala AFF U-23 di Thailand. Ajang itu akan berlangsung pada 17-26 Agustus 2023.

Richard Achmad mengatakan, Timnas Indonesia U-23 tidak boleh dibiarkan sendiri untuk mengejar sebuah prestasi. Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan dukungan langsung di Thailand.

"Kami akan memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 tahun 2023 di Thailand," ucap Richard Achmad dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (5/8/2023).

Mantan Ketua Umum The Jakmania itu mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar RI (Kedubes RI) di Bangkok serta federasi di Thailand. Hal itu dilakukan guna mempermudah agenda-agenda suporter selama Timnas Indonesia U-23 di Negeri Gajah Putih.