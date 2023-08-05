Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18, Klik di Sini!

LINK live streaming RCTI+ pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, skuad Garuda Asia hari ini, Sabtu (5/8/2023) akan menantang tim asal Jepang, Kashima Antlers U-18 di International Youth Championships (IYC) 2023.

Laga tersebut akan digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali pada pukul 18.00 WIB. Bagi Timnas Indonesia U-17, pertandingan nanti merupakan penampila kedua mereka di special match IYC 2023.

Sebelumnya pasukan Bima Sakti itu telah melawan Barcelona Juvenil A. Hasilnya, skuad Garuda Asia tak berdaya hingga tumbang 0-3 dari tim muda Barcelona tersebut.

Sejatinya, laga melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U-18 merupakan pertandingan untuk melihat seberapa jauh perkembangan Timnas Indonesia U-17 yang baru dibentuk untuk Piala Dunia U-17 2023. Sehingga menang memang bukan target utama.

Sebab Bima Sakti ingin melihat penampilan timnya di pertandingan kompetitif seperti IYC 2023. Walau memang tak mengincar menang, namun Timnas Indonesia U-17 juga tetap akan mencoba meraih kemenangan atas Kashima Antlers U-18.

Apalagi Bima Sakti mengaku sudah mengetahui kekurangan Timnas Indonesia U-17 usai dibantai Barcelona Juvenil A. Dari hasil tersebut sudah dilakukan evaluasi dan diharapkan lewat latihan singkat, kekurangan tersebut bisa diperbaiki saat melawan Kashima Antlers U-18.