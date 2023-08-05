Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Evan Soumilena Menggila, Black Steel Permalukan Radit FC 10-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:52 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Evan Soumilena Menggila, Black Steel Permalukan Radit FC 10-2
Black Steel menang 10-2 atas Radit FC di Liga Futsal Profesional 2022-2023. (Foto: Instagram/blacksteelfcmanokwari)
JAKARTA Black Steel FC berhasil mempermalukan Radit FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023 pada Sabtu (5/8/2023) siang WIB. Pasalnya Black Steel mampu melahap Radit FC dengan skor telak 10-2 di pertandingan pekan terakhir kompetisi futsal di Tanah Air tersebut.

Aktor kemenangan Black Steel jelas adalah Evan Soumilena. Sebab pemain Timnas Futsal Indonesia itu sukses menyumbang lima gol dalam kemenangan besar yang diraih Black Steel.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel langsung tancap gas sejak dimulainya pertandingan. Evan Soumilena berhasil membuka keunggulan timnya 1-0 atas Radit FC lewat tendangan kerasnya. Tim polesan Rakhpol Sainetngam itu benar-benar mendominasi jalannya pertandingan.

Black Steel pun sukses menggandakan keunggulannya lewat gol Ardiansyah Nur. Dominasi tim asal Papua ini tidak sampai disitu. Sebab, mereka kembali menambah pundi-pundi golnya lewat gol yang Diego Rodrigo sehingga membuat timnya unggul 3-0 atas Radit FC.

Black Steel FC vs Radit FC (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

Memasuki 10 menit akhir, Black Steel masih terus tampil dominan. Evan Soumilena lagi-lagi berhasil menjebol gawang Radit FC. Tak lama berselang, mereka kembali menambah pundi-pundi golnya menjadi unggul 5-0 lewat gol Ronald Drion.

Radit FC benar-benar dibuat kerepotan untuk menahan gempuran dari Black Steel. Evam Soumilena kembali mencatatkan namanya di papan skor saat pertandingan memasuki lima menit akhir. Pada akhirnya, Black Steel unggul sementara di babak pertama dengan skor 6-0.

