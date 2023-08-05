Ditemani Istri, Marcos Sorato Saksikan Langsung Liga Futsal Profesional 2023 di GOR POPKI

JAKARTA – Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Marcos Sorato, menyaksikan secara langsung Liga Futsal Profesional 2023. Ajang tersebut sedang memasuki pekan terakhir yang berlangsung di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada Sabtu, (5/8/2023), Pipoca -sapaan akrab Sorato- hadir ke GOR POPKI saat pertandingan ketiga hari ini. Atau tepatnya saat pertandingan Black Steel FC vs Radit FC.

Terlihat, Sorato hadir dengan mengenakan pakaian kasual dengan kaos berwarna merah. Mantan pelatih Timnas Brasil ini tidak hadir sendirian. Dia hadir ditemani dengan sang istri tercintanya, tanpa adanya pengawalan ketat.

Marcos Sorato tampak antusias menyaksikan pertandingan antara Black Steel FC vs Radit FC. Sesekali terlihat dia bertanya kepada interpreter atau penerjemahnya yang juga ikut mendampinginya pada hari ini.

Tampaknya dia hadir karena ingin memantau para pemain berlabel Timnas Futsal Indonesia di hari ini. Sebab kita tahu, di Black Steel diperkuat Evan Soumilena dan Muhammad Albagir. Terlebih, Evan Soumilena tampil memukau sepanjang pertandingan babak pertama dengan mencetak hattrick.

Ini menjadi pengalaman pertama Marcos Sorato menyaksikan langsung pertandingan di Liga Futsal Profesional 2023. Karena seperti yang kita tahu, dirinya baru saja ditunjuk sebagai juru taktik Timnas Futsal Indonesia menggantikan Mohammad Hashemzadeh.