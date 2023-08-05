Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Hujan Gol, Cosmo JNE Hantam Sadakata 7-4

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |13:48 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Hujan Gol, Cosmo JNE Hantam Sadakata 7-4
Cosmo JNE FC menang telak 7-4 atas Sadakata United (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Cosmo JNE FC berhasil menang telak 7-4 atas Sadakata United pada pekan terakhir Liga Futsal Profesional 2023 (PFL 2023). Pertandingan tersebut berlangsung di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (5/8/2023) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Cosmo JNE langsung tancap gas sejak menit awal. Terbukti, tim asal Jakarta itu sukses mencetak gol keunggulannya lewat gol yang dicetak Fachri Reza disaat pertandingan baru berjalan lima menit.

Cosmo JNE FC vs Sadakata United diwarnai hujan gol (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Sadakata United langsung merespons gol tersebut dengan gol yang penyama kedudukan yang dicetak oleh Elbek Tulkinov. Tak lama berselang, pemain asal Uzbekistan itu kembali menjebol gawang Cosmo JNE sekaligus membuat timnya berbalik unggul 2-1.

Cosmo JNE terus berupaya mencetak gol penyama kedudukan. Berkali-kali mereka melakukan gempuran namun belum ada yang membuahkan hasil manis. Pasalnya, lini pertahanan yang dimiliki Sadakata United cukup solid.

Sampai akhirnya, Cosmo JNE mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di penghujung babak pertama lewat gol yang dicetak oleh Roby Hilman. Alhasil, kedua tim pun harus bermain imbang untuk sementara di babak yang pertama ini.

Di babak kedua, Cosmo JNE kembali memainkan tempo permainan yang agresif. Hasilnya pun langsung berbuah manis karena Bagas Wijaya sukses menjebol gawang Sadakata United sehingga membuat timnya unggul 3-2.

