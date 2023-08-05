Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Intip Perbandingan Otot Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |13:41 WIB
Intip Perbandingan Otot Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi
Perbandingan otot Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi/Foto: Twitter
A
A
A

SEJUMLAH perbandingan otot Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi menjadi perdebatan. Penampilan memukau kedua bintang ini membuat para penggemar berdiskusi siapa yang lebih baik.

Kedua superstar ini telah mendominasi dunia sepakbola dan memukau penggemar dengan memecahkan rekor. Terutama ketika Ronaldo masih berada di Real Madrid dan Messi bersama Barcelona.

Cristiano Ronaldo

Saat membandingkan keduanya penting untuk mengevaluasi atribut fisik dan keterampilan teknis. Terutama melihat perbandingan otot Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Melansir akun Twitter Footy Accumulator, perbandingan otot Cristiano Ronaldo sebesar 50% dari pesepakbola kebanyakan yang memiliki masa otot 46%. Artinya bintang Portugal itu memiliki massa otot lebih banyak 4%.

 BACA JUGA:

Staf pelatih yang telah melakukan analisis tubuh Ronaldo menyatakan bahwa sang megabintang memiliki kondisi fisik seperti berusia 23 tahun.

Cristiano Ronaldo memiliki lemak hanya 7% di dalam tubuhnya. Sementara atlet atau pesepakbola lainnya memiliki rata-rata lemak mencapai 10-11%. Angka tersebut menunjukan tubuh Ronaldo terdiri dari lebih banyak otot.

Tubuh berototnya dan atletis menjadi bukti nyata tentang upaya maksimal yang ia curahkan untuk menjaga kebugaran fisiknya.

Manager Sporting CP Jorge Jesus sebelum pertandingan Atletico Madrid Vs Sporting CP di Liga Eropa membandingkan kekuatan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Menurutnya, permainan legenda Argentina itu tidak akan sebagus Ronaldo ketiga ia berusia 33 tahun.

Halaman:
1 2
      
