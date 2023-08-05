Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Calon Penyerang PSG Goncalo Ramos, Dapat Didikan sang Ayah yang Mantan Pemain Top Portugal

Hafid Fuad , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |13:19 WIB
Kisah Calon Penyerang PSG Goncalo Ramos, Dapat Didikan sang Ayah yang Mantan Pemain Top Portugal
Goncalo Ramos/Foto: Instagram
A
A
A

KISAH calon penyerang PSG Goncalo Ramos, dapat didikan sang ayah yang mantan pemain top Portugal akan diulas Okezone. Klub superkaya dari Prancis, Paris Saint-Germain (PSG), disebut hampir menyelesaikan transfer Goncalo Ramos dari klub asal Portugal, Benfica.

PSG membayar mahal untuk bisa mendapatkan jasa Goncalo Ramos. Mereka harus mengamankan paket transfer dengan nilai yang mencapai 80 juta euro atau sekira Rp1,3 triliun. Penyerang Timnas Portugal di Piala Dunia 2022 itu akan dipagari kontrak hingga 30 Juni 2028.

 PSG

Berdasarkan laporan pengamat transfer, Fabrizio Romano, nama Goncalo Ramos juga masuk dalam daftar buruan Manchester United. Namun, Goncalo Ramos bukanlah prioritas karena klub tersebut selalu dikaitkan dengan nama penyerang asal Denmark, Rasmus Hojlund.

Di PSG, Goncalo Ramos bakal memperkuat lini serang Les Parisiens -julukan PSG- yang telah ditinggal Lionel Messi dan Mauro Icardi. Ditambah lagi, loyalitas Kylian Mbappe juga kian tidak menentu.

 BACA JUGA:

Kisah Goncalo Ramos

Penyerang yang satu ini memiliki nama lengkap Goncalo Matias Ramos. Ia lahir pada tanggal 20 Juni 2001, di Olhao, Portugal.

Olhao memiliki nama resmi Olhao da Restauracao. Kota pelabuhan tersebut berada di selatan Portugal.

Kedua orangtua Goncalo Ramos bernama Nee Matias dan Manuel Sendara Ramos. Kedua orang tersebutlah yang berperan sangat besar membentuk GoncaloRamos seperti hingga saat ini.

