Tangan Dingin Marcos Sorato Siap Dongkrak Prestasi Timnas Futsal Indonesia

JAKARTA - Marcos Sorato resmi menukangi Timnas Futsal Indonesia. Pria berpaspor Brasil itu diperkenalkan pada Jumat 4 Agustus 2023 oleh Ketua Umum FFI (Ketum FFI) Hary Tanoesoedibjo. Dia optimistis sang pelatih baru bisa mendongkrak prestasi skuad Garuda.

“Kita berikan yang terbaik untuk futsal Indonesia dengan menghadirkan Marcos Aurelio Sorato Zapelini,” ujar Hary seraya membagikan foto-foto kebersamaan pada laman Instagram miliknya @hary.tanoesoedibjo, Sabtu (5/8/2023).

Hary mengungkapkan, kiprah pelatih bernama lengkap Marcos Aurelio Sorato Zapelini di dunia futsal sudah tak perlu diragukan lagi. Dengan ditunjuknya Pipoca -sapaan akrab sang pelatih, membuktikan FFI serius untuk terus membangun futsal Indonesia.

“Marcos ini sudah sangat dikenal, berhasil membawa Timnas Futsal Brazil juara Piala Dunia dua kali, 2008 dan 2012. Peraih FIFA International Coach of The Year 2011. Ini menunjukkan bahwa futsal Indonesia serius untuk membangun futsal supaya lebih baik lagi,” tukas Hary.

Hary menekankan, Sorato memiliki kapasitas tersebut. Apalagi, FFI menargetkan Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia Futsal.

“Coach itu harus yang bagus, memberikan pelatihan-pelatihan, teknik-teknik yang bagus, yang maksimal. Apalagi ini kan tim, jadi saling melengkapi, mengatur pemainnya siapa, di mana itu sangat-sangat penting," terang Hary.