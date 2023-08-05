Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Akhirnya! Welber Halim Jardim Terbang ke Indonesia Penuhi Panggilan Bima Sakti

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:44 WIB
Akhirnya! Welber Halim Jardim Terbang ke Indonesia Penuhi Panggilan Bima Sakti
Welber Jardim akhirnya terbang ke Indonesia (Foto: Instagram/@welber07jardim)
A
A
A

SAO PAULO - Welberlieskott de Halim Jardim atau Welber Halim Jardim telah bertolak ke Indonesia untuk memenuhi panggilan dari Bima Sakti Tukiman. Pemain Sao Paulo U-17 itu diketahui terbang dari Brasil pada Sabtu (5/8/2023) pagi WIB.

Seperti diketahui, Welber termasuk dalam daftar 34 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-17. Dia dipersiapkan untuk membela Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023.

Welber Halim Jardim terbang ke Indonesia (Foto: Instagram/@welber07official)

Turnamen itu akan berlangsung di Indonesia mulai 10 November sampai dengan 2 Desember 2023 mendatang. Selain mengadakan pemusatan latihan, Timnas Indonesia U-17 juga menggelar seleksi di beberapa kota.

Kini, Jardim sudah berangkat dari Brasil menuju Indonesia. Keberangkatan itu terungkap dari unggahan story Instagram resmi miliknya (@welber07official), pada Sabtu (5/8/2023) pagi WIB.

“Tuhan memberkati perjalanan ini,” kata Jardim dalam unggahan tersebut.

Jardim sendiri diketahui merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ayahnya merupakan seorang mantan pemain Persiba Balikpapan asal Brasil, Elisangelo Jardim de Jesus. Ibunya adalah orang asli Indonesia bernama Lielyana Halim.

