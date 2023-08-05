Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Dieguinho Borong 5 Gol, Bintang Timur Surabaya Cukur Giga FC 10-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:35 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Dieguinho Borong 5 Gol, Bintang Timur Surabaya Cukur Giga FC 10-1!
Bintang Timur Surabaya mencukur Giga FC 10-1 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
JAKARTA - Bintang Timur Surabaya (BTS) mencukur habis Giga FC dengan skor 10-1 di pekan terakhir Liga Futsal Profesional 2023 (PFL 2023). Pertandingan yang berlangsung di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (5/8/2023) pagi WIB, itu, diwarnai aksi gemilang Dieguinho.

Jalannya Pertandingan

BTS langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai. Juara liga dua musim beruntun ini langsung mencetak gol keunggulannya dengan cepat lewat sontekan Dieguinho.

Bintang Timur Surabaya menang telak 10-1 atas Giga FC (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Tak lama berselang, Dieguinho sukses menggandakan keunggulan Bintang Timur Surabaya menjadi 2-0 atas Giga FC. Tim asal Surabaya ini lagi-lagi sukses menambah lumbung golnya menjadi 3-0 lewat gol yang dicetak Singgih.

Giga FC benar-benar dibuat kerepotan menahan gempuran yang dilancarkan pasukan Hector Souto. Dan benar saja, Bintang Timur Surabaya kembali menambah keunggulannya menjadi 4-0 lewat gol Ardiansyah Runtuboy. Pasukan Hector Souto terus memaksimalkan peluang yang ada.

Hasilnya, mereka kembali menambah keunggulan menjadi 5-0 lewat gol bunuh diri pemain lawan. Memasuki lima menit akhir, Dieguinho sukses mencatatkan hattrick sekaligus membawa Bintang Timur Surabaya unggul 6-0.

Giga FC mampu mencetak gol lewat Ade Hendrawan yang sekaligus membuat jalannya laga babak pertama berakhir dengan skor 1-6. Di babak kedua, terlihat tempo pertandingan sedikit menurun. Giga FC tampaknya mulai mendapatkan celah untuk meredam gempuran BTS.

