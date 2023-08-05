Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Perpanjang Kontrak di FC Utrecht hingga 2026, Rafael Struick Ikut Bangga

PEMAIN Timnas Indonesia Ivar Jenner resmi menandatangani perpanjangan kontrak dengan FC Utrecht. Pemain gelandang skuad Garuda itu akan merumput di Liga Belanda hingga 2026.

Ivar Jenner menandatangani kontrak baru bersama FC Utrecht pada Jumat (4/8/2023). Momen itu pun dibagikan Ivar di akun Instagram pribadinya @ivarjnr.

"Happy to extend my contract until 2026," tulis Ivar di unggahannya tersebut.

Sebelumnya, kontrak Ivar Jenner bersama FC Utrecht akan habis pada akhir musim ini. Namun, melihat performa apik yang ditumjukkan oleh Ivar Jenner membuat FC Utrecht tak ragu untuk menyodorkan kotrak baru padanya.

"Kontrak Ivar Jenner akan berakhir dan telah diperpanjang. Gelandang berusia 19 tahun yang kontraknya diperkirakan akan habis pada akhir musim ini, kini akan bertahan bersama FC Utrecht hingga pertengahan 2026," tulis FC Utrecht akun Instagram mereka.

Kepastian perpanjangan kontrak yang diterima Ivar Jenner ini turut membuat penggawa Timnas Indonesia lainnya, Rafael Struick, ikut bangga. Ia pun ikut mengomentari unggahan Ivar di akun Instagram-nya dengan emoji api.