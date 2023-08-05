Hanya Selisih 1 Gol, Cristiano Ronaldo Kejar Karim Benzema Di Daftar Top Skor Arab Club Champions Cup 2023

RIYADH – Cristiano Ronaldo hanya berselisih satu gol saja dengan Karim Benzema dalam daftar top skor Arab Club Champions Cup 2023. Bintang Al Nassr itu sedang bersaing ketat dengan Karim Benzema (Al Ittihad).

Cristiano Ronaldo dan Kari Benzema kini bermain di kompetisi yang sama, yakni Liga Arab Saudi. Sebelum kompetisi resmi itu dimulai, keduanya pun mengikuti ajang pramusim di Arab Club Champions Cup 2023.

Ronaldo dan Benzema pun berhasil mengantar klubnya masing-masing menuju babak perempat final turnamen itu. Hebatnya, dua mantan pemain Real Madrid itu kini bersaing ketat di daftar top skor.

Setelah melewati tiga pertandingan pada fase grup, Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema hanya berselisih satu gol. Benzema kini memimpin daftar top skor sementara dengan perolehan tiga gol, yang kemudian disusul Ronaldo (2 gol).

Karim Benzema berhasil mencatatkan masing-masing satu gol dari tiga pertandingan bersama Al Ittihad. Sedangkan, Cristiano Ronaldo hanya mampu mencetak dua gol dari tiga pertandingan. Keduanya masih mungkin bersaing dalam perebutan predikat topskor karena sukses membawa klubnya ke perempat final.