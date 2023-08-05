Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18: Rotasi Besar-besaran?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:03 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18: Rotasi Besar-besaran?
Timnas Indonesia U-17 takluk 0-3 dari Barcelona Juvenil A (Foto: Instagram/@iycindonesia)
A
A
A

DENPASAR - Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18 untuk laga bertajuk International Youth Championship 2023 (IYC 2023). Duel Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18 itu akan dilangsungkan di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (5/8/2023) malam WIB.

Di laga pertama melawan Barcelona Juvenil A, Timnas Indonesia U-17 yang mengusung nama Garuda United U-17, takluk 0-3. Pada laga itu, pelatih Bima Sakti Tukiman langsung menurunkan kekuatan terbaiknya.

Timnas Indonesia U-17 vs Barcelona Juvenil A (Foto: Instagram/@iycindonesia)

Namun, Bima sedikit merombak skuad yang biasa diandalkannya pada ajang Piala AFF U-16 2022. Nama-nama seperti Andrika Fathir dan Arkhan Kaka masih belum diturunkan.

Ada kemungkinan, dua nama itu akan menghiasi skuad Timnas Indonesia U-17 pada laga melawan Kashima Antlers U-18 nanti malam. Sebab, Bima ingin melihat seperti apa komposisi terbaiknya bermain setelah tidak ada pertandingan selama setahun terakhir.

Andrika diprediksi akan kembali menempati posisi penjaga gawang. Duet lini belakang akan dipercayakan kepada Muhammad Iqbal Gwijangge dan Sulthan Zaky. Kedua pemain ini diandalkan Bima saat tampil di Piala AFF U-16.

Pelatih berusia 46 tahun itu kemungkinan akan kembali mencoba formasi 4-3-3. Pakem dasar itu sudah dicobanya sejak tahun lalu. Dua full-back bisa saja kembali ditempati Habil Akbar dan Ridzar Nurviat Subagja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/alwi_farhan_1.jpg
Hasil Australian Open 2025: Alwi Farhan ke 16 Besar Tanpa Berkeringat 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement