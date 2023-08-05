Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18: Rotasi Besar-besaran?

DENPASAR - Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18 untuk laga bertajuk International Youth Championship 2023 (IYC 2023). Duel Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18 itu akan dilangsungkan di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (5/8/2023) malam WIB.

Di laga pertama melawan Barcelona Juvenil A, Timnas Indonesia U-17 yang mengusung nama Garuda United U-17, takluk 0-3. Pada laga itu, pelatih Bima Sakti Tukiman langsung menurunkan kekuatan terbaiknya.

Namun, Bima sedikit merombak skuad yang biasa diandalkannya pada ajang Piala AFF U-16 2022. Nama-nama seperti Andrika Fathir dan Arkhan Kaka masih belum diturunkan.

Ada kemungkinan, dua nama itu akan menghiasi skuad Timnas Indonesia U-17 pada laga melawan Kashima Antlers U-18 nanti malam. Sebab, Bima ingin melihat seperti apa komposisi terbaiknya bermain setelah tidak ada pertandingan selama setahun terakhir.

Andrika diprediksi akan kembali menempati posisi penjaga gawang. Duet lini belakang akan dipercayakan kepada Muhammad Iqbal Gwijangge dan Sulthan Zaky. Kedua pemain ini diandalkan Bima saat tampil di Piala AFF U-16.

Pelatih berusia 46 tahun itu kemungkinan akan kembali mencoba formasi 4-3-3. Pakem dasar itu sudah dicobanya sejak tahun lalu. Dua full-back bisa saja kembali ditempati Habil Akbar dan Ridzar Nurviat Subagja.