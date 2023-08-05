Curhat Shin Tae-yong Kesulitan Cari Pemain Bagus untuk Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Pelatih Shin Tae-yong sedang mencari pemain baru Timnas Indonesia U-23 (FOTO: Instagram Shin Tae-yong)

TANGERANG – Pelatih Shin Tae-yong akui kesulitan cari pemain bagus yang menonjol untuk Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Curhat itu dilontarkan Shin Tae-yong ketika menyaksikan laga Liga 1 2023-2024 ANTARA Dewa United vs Persis Solo di Indomilk Arena, Tangerang pada Jumat 4 Agustus 2023.

Shin Tae-yong memang tengah mencari pemain bagus nan menonjol untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23. Nantinya Timnas Indonesia U-23 akan dipimpin Shin Tae-yong untuk mengarungi ajang Piala AFF U-23 2023.

Shin Tae-yong sangat serius dalam membangun Timnas Indonesia U-23 kali ini. Bahkan Shin Tae-yong sampai menyaksikan langsung sejumlah laga Liga 1 2023-2024.

Salah satunya Dewa United vs Persis Solo. Sayangnya selama masa pencarian dan scouting itu, Shin Tae-yong akui sulit mencari pemain baru yang menonjol.

“Memang saya sedang mencari pemain baru tapi sampai saat ini belum ada yang menonjol,” kata Shin Tae-yong.

Meski akui sulit, tapi Shin Tae-yong tidak langsung menyerah begitu saja. Ia tetap yakin pada suatu saat nanti, bisa menemukan pemain baru yang diinginkannya.