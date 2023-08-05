Perbandingan Jumlah Gol Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Sepanjang 2023, Siapa yang Lebih Banyak?

CRISTIANO Ronaldo dan Lionel Messi sama-sama dikenal sebagai bintang sepakbola terbaik dekade ini. Mereka berperan penting terhadap klub di manapun mereka bermain.

Keduanya kerap dipertentangkan satu sama lain, baik dari segi jumlah gol maupun trofi. Kini, di kompetisi 2023, keduanya telah bermain untuk klub baru: Cristiano Ronaldo di Al Nassr dan Lionel Messi di Inter Miami.

Lantas siapa pencetak gol terbanyak sepanjang 2023?

Jika dilihat dari data statistik keduanya, CR7 lebih banyak mengoleksi gol do sepanjang tahun ini. Ia telah memproduksi 21 gol dalam 26 pertandingan di seluruh kompetisi untuk klub dan negara. Dia telah mencetak gol setiap 106 menit bermain.

Sedangkan Messi, sebaliknya, telah mencetak 19 gol dalam 28 penampilan untuk PSG, Argentina, dan Inter Miami pada 2023. Dia rata-rata mencetak satu gol setiap 129 menit.

Sementara legenda Portugal itu telah mengantongi dua assist pada tahun 2023 sejauh ini, Messi berhasil mengumpulkan delapan assist atas namanya.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa meski usia mereka sudah matang, Messi dan Ronaldo masih menjadi dua pemain terbaik di dunia sepakbola saat ini.

Baik Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah salah satu pencetak gol terbesar dalam sejarah sepak bola dan mereka telah tampil di level tertinggi selama lebih dari 15 tahun.

Dua megabintang dunia ini telah memberikan warisan bagi sepakbola. Mereka telah berkarier melampaui perdebatan para fans terkait siapa yang pantas menyandang status GOAT (greates of all the time) di antara mereka.