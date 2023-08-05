Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18: Laga Panas di Bali, Live di RCTI!

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |07:21 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18: Laga Panas di Bali, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18/Foto: PSSI
A
A
A

JADWAL saran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18: laga panas di Bali, live di RCTI! akan diulas di artikel ini. Timnas Indonesia U-17 akan melakoni laga uji coba menghadapi klub Jepang, itu untuk persiapan Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 akan menggunakan nama Garuda United U-17, dalam laga International Youth Tournament 2023 tersebut. Pertandingan sendiri akan digelar di Stadion Gusti Ngurah Rai, Sabtu (5/8/2023), pukul 17.30 WIB.

 Timnas U17

Anak asuhan Bima Sakti ini kembali akan melakoni laga uji coba setelah beberapa hari lalu sempat bertanding melawan Barcelona Juvenil A. Dalam pertandingan itu, Garuda United U-17 kalah 0-3.

Harapannya, setelah kekalahan yang cukup telak pada pertandingan sebelumnya, skuada Garuda Muda mendapat evaluasi yang baik dan bermanfaat untuk laga melawan Kashima Antlers U-18 sore nanti.

 BACA JUGA:

Pasalnya, ini adalah rangkaian uji coba yang dilakukan Timnas Indonesia U-17 untuk menatap kompetisi bergengsi Piala Dunia U-17 2023 yang akan diselenggarakan di Tanah Air.

Setelah melakukan seleksi di berbagai kota dan pemusatan latihan, harapannya skuad Bima Sakti sudah terbentuk dan siap melakoni laga dengan apik.

Halaman:
1 2
      
