Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18: Laga Panas di Bali, Live di RCTI!

JADWAL saran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18: laga panas di Bali, live di RCTI! akan diulas di artikel ini. Timnas Indonesia U-17 akan melakoni laga uji coba menghadapi klub Jepang, itu untuk persiapan Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 akan menggunakan nama Garuda United U-17, dalam laga International Youth Tournament 2023 tersebut. Pertandingan sendiri akan digelar di Stadion Gusti Ngurah Rai, Sabtu (5/8/2023), pukul 17.30 WIB.

Anak asuhan Bima Sakti ini kembali akan melakoni laga uji coba setelah beberapa hari lalu sempat bertanding melawan Barcelona Juvenil A. Dalam pertandingan itu, Garuda United U-17 kalah 0-3.

Harapannya, setelah kekalahan yang cukup telak pada pertandingan sebelumnya, skuada Garuda Muda mendapat evaluasi yang baik dan bermanfaat untuk laga melawan Kashima Antlers U-18 sore nanti.

Pasalnya, ini adalah rangkaian uji coba yang dilakukan Timnas Indonesia U-17 untuk menatap kompetisi bergengsi Piala Dunia U-17 2023 yang akan diselenggarakan di Tanah Air.

Setelah melakukan seleksi di berbagai kota dan pemusatan latihan, harapannya skuad Bima Sakti sudah terbentuk dan siap melakoni laga dengan apik.