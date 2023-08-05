Ingin Datangkan Sergio Ramos, Inter Miami akan Bikin Reuni Legenda La Liga di MLS

KLUB Major League Soccer (MLS), Inter Miami, tampaknya belum puas merekrut legenda La Liga usai mendatangkan Lionel Messi, Sergio Busquets, dan Jordi Alba. Kini, tim berjuluk The Herons itu ingin mendatangkan legenda Real Madrid, Sergio Ramos.

Sergio Ramos dilaporkan telah menunda negosiasi dengan klub Arab Saudi. Dia berharap bisa bersatu kembali dengan Lionel Messi. Mereka sempat bermain bersama di klub raksasa Liga Prancis, Paris Saint-Germain.

Keduanya diumumkan sebagai pemain baru PSG pada tahun 2021. Sebelumnya, kedua pemain itu menghabiskan sebagian besar kariernya dalam rivalitas dua tim raksasa Liga Spanyol, Barcelona dan Real Madrid.

Messi pindah ke Inter Miami yang dimiliki David Beckham pada musim panas ini. Di sisi lain, Ramos berstatus agen bebas setelah PSG memutuskan tidak memperpanjang kontraknya pada akhir Juni lalu.

Dilansir dari The Sun, Jumat (4/8/2023), bek tengah asal Spanyol itu sedang menunggu tawaran dari Inter Miami sebelum mengejar opsi lain. Ramos dilaporkan hanya akan mempertimbangkan untuk pindah ke Liga Arab Saudi jika tidak mendapatkan kabar dari Inter Miami.